Ястремська виграла кваліфікацію турніру в Аделаїді

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Даяна Ястремська виграла кваліфікацію турніру WTA 250 в Аделаїді.
Українка переграла бельгійку Алісон ван Ейтванк. Матч тривав 1 годину і 33 хвилини.
Ястремська 6 разів подала навиліт, також 6 разів допустила подвійні помилки і використала 3 з 3 брейкпойнта.
Adelaide International 2 - WTA250
Призовий фонд 239,477
Кваліфікація. Друге коло
10 січня
Даяна Ястремська (Україна) - Алісон ван Ейтванк (Бельгія) 3:6, 6:4, 6:4
Завтра, 11 січня, у першому колі турніру Ястремська зустрінеться з Терезою Мартінцовою.
Нагадаємо, Світоліна програла Кіз в першому колі турніру.