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Ястремська виграла кваліфікацію турніру в Аделаїді

Сьогодні 13:13 208 1
Українка переграла першу сіяну кваліфікації Алісон ван Ейтванк
Ястремська виграла кваліфікацію турніру в Аделаїді
#Даяна Ястремська

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Даяна Ястремська виграла кваліфікацію турніру WTA 250 в Аделаїді. 

Українка переграла бельгійку Алісон ван Ейтванк. Матч тривав 1 годину і 33 хвилини.

Ястремська 6 разів подала навиліт, також 6 разів допустила подвійні помилки і використала 3 з 3 брейкпойнта.

Adelaide International 2 - WTA250
Призовий фонд 239,477
Кваліфікація. Друге коло
10 січня

Даяна Ястремська (Україна) -  Алісон ван Ейтванк (Бельгія) 3:6, 6:4, 6:4

Завтра, 11 січня, у першому колі турніру Ястремська зустрінеться з Терезою Мартінцовою.

Нагадаємо, Світоліна програла Кіз в першому колі турніру.

Раніше Костюк здобула першу перемогу в сезоні.

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