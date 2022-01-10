Ястремська виграла кваліфікацію турніру в Аделаїді

Українка переграла першу сіяну кваліфікації Алісон ван Ейтванк

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Даяна Ястремська виграла кваліфікацію турніру WTA 250 в Аделаїді.

Українка переграла бельгійку Алісон ван Ейтванк. Матч тривав 1 годину і 33 хвилини.

Ястремська 6 разів подала навиліт, також 6 разів допустила подвійні помилки і використала 3 з 3 брейкпойнта.

Adelaide International 2 - WTA250

Призовий фонд 239,477

Кваліфікація. Друге коло

10 січня

Даяна Ястремська (Україна) - Алісон ван Ейтванк (Бельгія) 3:6, 6:4, 6:4

Завтра, 11 січня, у першому колі турніру Ястремська зустрінеться з Терезою Мартінцовою.

Нагадаємо, Світоліна програла Кіз в першому колі турніру.

Раніше Костюк здобула першу перемогу в сезоні.