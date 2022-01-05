Бондаренко та Кіченок поступилися на старті парного турніру в Аделаїді

Український дует вибув із боротьби після першого кола.

Джерело - Чемпіон.

Українські тенісистки Людмила Кіченок та Катерина Бондаренко невдало стартували у парному турнірі в Аделаїді.

Український дует у першому колі поступився хорватсько-словенській парі Дарія Юрак / Андрея Клепач.

Матч тривав 1 годину та 12 хвилин.

Adelaide International 1 - WTA500

Аделаїда, Австралія

Призовий фонд - $703,580

Хард

Перше коло, 05 січня

Дарія Юрак / Андрея Клепач - Людмила Кіченок / Катерина Бондаренко 7:5, 6:3

Раніше, Кіченок з перемоги розпочала парний турнір в Аделаїді.