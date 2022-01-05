Бондаренко та Кіченок поступилися на старті парного турніру в Аделаїді

Джерело - Чемпіон.
Українські тенісистки Людмила Кіченок та Катерина Бондаренко невдало стартували у парному турнірі в Аделаїді.
Український дует у першому колі поступився хорватсько-словенській парі Дарія Юрак / Андрея Клепач.
Матч тривав 1 годину та 12 хвилин.
Adelaide International 1 - WTA500
Аделаїда, Австралія
Призовий фонд - $703,580
Хард
Перше коло, 05 січня
Дарія Юрак / Андрея Клепач - Людмила Кіченок / Катерина Бондаренко 7:5, 6:3
Раніше, Кіченок з перемоги розпочала парний турнір в Аделаїді.