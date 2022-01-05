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Бондаренко та Кіченок поступилися на старті парного турніру в Аделаїді

Сьогодні 08:10 113 0
Український дует вибув із боротьби після першого кола.
Бондаренко та Кіченок поступилися на старті парного турніру в Аделаїді

Джерело - Чемпіон.

Українські тенісистки Людмила Кіченок та Катерина Бондаренко невдало стартували у парному турнірі в Аделаїді.

Український дует у першому колі поступився хорватсько-словенській парі Дарія Юрак / Андрея Клепач. 

Матч тривав 1 годину та 12 хвилин.

Adelaide International 1 - WTA500
Аделаїда, Австралія
Призовий фонд - $703,580
Хард
Перше коло, 05 січня

Дарія Юрак / Андрея Клепач - Людмила Кіченок / Катерина Бондаренко 7:5, 6:3

Раніше, Кіченок з перемоги розпочала парний турнір в Аделаїді.

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