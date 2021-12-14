Костюк та Калініна - у заявці турніру WTA у Мельбурні

Українки розпочнуть турнір в основній сітці

Українські тенісистки Марта Костюк та Ангеліна Калініна зіграють в основній сітці турніру WTA 250, що стартує 3 січня на кортах Мельбурна (Австралія).

Про це повідомляє Тенісний портал України.

У Мельбурні планує зіграти чотириразова переможниця турнірів Grand Slam японка Наомі Осака, яка посідає 13-ту позицію.

Усі найсильніші тенісистки світу, зокрема й українка Еліна Світоліна, зіграють у цей період в іншому австралійському місті - Аделаїді.

Нагадаємо, удар Костюк претендує на звання найкращого у сезоні за версією WTA.