Костюк та Калініна - у заявці турніру WTA у Мельбурні

Джерело - tennisua.org.
Українські тенісистки Марта Костюк та Ангеліна Калініна зіграють в основній сітці турніру WTA 250, що стартує 3 січня на кортах Мельбурна (Австралія).
Про це повідомляє Тенісний портал України.
У Мельбурні планує зіграти чотириразова переможниця турнірів Grand Slam японка Наомі Осака, яка посідає 13-ту позицію.
Усі найсильніші тенісистки світу, зокрема й українка Еліна Світоліна, зіграють у цей період в іншому австралійському місті - Аделаїді.
Нагадаємо, удар Костюк претендує на звання найкращого у сезоні за версією WTA.