Українська тенісистка вийшла заміж та змінить прізвище у WTA-турі

Катерина Козлова змінить прізвище у WTA-турі

Українська тенісистка Катерина Козлова більше не буде виступати під дівочим прізвищем.

Про це повідомляє Великий теніс України.

У WTA тепер буде заявлена Катерина Байндль.

У команду українки його запросив наставник Крістофер Кас. Паралельно Міхаель є тренером хокейної команди TEV Miesbach. Чоловік Катерини також пов'язаний із тенісом. Німець вже декілька років поспіль грає у своє задоволення та навіть бере участь у поєдинках на клубному рівні.

У WTA-турі прихильники Козлової більше не побачать Катерину під дівочим прізвищем. Спортсменка прийняла рішення виходити на корт під прізвищем чоловіка.