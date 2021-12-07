Українська тенісистка вийшла заміж та змінить прізвище у WTA-турі

Джерело - btu.org.ua.
Українська тенісистка Катерина Козлова більше не буде виступати під дівочим прізвищем.
Про це повідомляє Великий теніс України.
У WTA тепер буде заявлена Катерина Байндль.
У команду українки його запросив наставник Крістофер Кас. Паралельно Міхаель є тренером хокейної команди TEV Miesbach. Чоловік Катерини також пов'язаний із тенісом. Німець вже декілька років поспіль грає у своє задоволення та навіть бере участь у поєдинках на клубному рівні.
У WTA-турі прихильники Козлової більше не побачать Катерину під дівочим прізвищем. Спортсменка прийняла рішення виходити на корт під прізвищем чоловіка.