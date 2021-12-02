Орлов вийшов до півфіналу турніру ATP у Туреччині

Джерело - Чемпіон.

Українсько-індійський дует Владислав Орлов - Рамкумар Раманатхан подолав чвертьфінальну стадію турніру ATP серії Challenger Tour (MEGASARAY HOTELS OPEN) в Анталії (Туреччина).

За вихід до 1/2 фіналу змагань у парному розряді посіяні під 4-м номером Орлов та Раманатхан взяли гору над німецько-грузинським тандемом Лукас Герх - Олександр Метревелі - 6:2, 7:5.

Путівку у фінал турніру Орлов та Раманатхан розіграють з італійцями Ріккардо Бонадіо та Джованні Фоніо, які у свою чергу обіграли іспанця Едуардо Естеве та Нермана Фатича з Боснії та Герцеговини.

MEGASARAY HOTELS OPEN - ATP Challenger Tour

Анталія, Туреччина

Призовий фонд - €31,440

Грунт

1/4 фіналу, 02 грудня

Владислав Орлов / Рамкумар Раманатхан - Лукас Герх / Олександр Метревелі 6:2, 7:5