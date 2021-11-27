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Рууд: Відчуваю себе винним, що Стаховському довелося так закінчувати

Вчора 22:55 230 0
Лідер збірної Норвегії прокоментував перемогу над українцем Стаховським
Рууд: Відчуваю себе винним, що Стаховському довелося так закінчувати
#Рууд, #Стаховський

Джерело - sport.ua.

Лідер збірної Норвегії з тенісу Каспер Рууд радий перемозі над Україною у Кубку Девіса (3:1).

Про це заявив тенісист.

"Ми всі знаємо, що це чудовий гравець, який мав чудову кар'єру. Я не знав, але щойно почув, що це був його останній матч за збірну. Почуваюся навіть трохи винним, що йому довелося ось так закінчувати. Але, в той же час, я радий за свою країну.

Я бачив ігри Сергія по телевізору багато років. Тривалий час він був у ТОП-100, у ТОП-50. Найбільше, звісно, ​​пам'ятаю його перемогу над Федерером на центральному корті Вімблдону. Коли ти обігруєш Федерера на такому турнірі, це означає, що ти видатний гравець.

Сьогодні Стаховський здивував тим, наскільки він добре подавав, як грав у сітки та з літа. Мене це дратувало під час матчу, тож я неймовірно радий, що здобув перемогу", - зазначив Рууд.

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