Джерело - https://suspilne.media/.
Жіноча тенісна організація (WTA) підрахувала призові, які заробили тенісистки за весь сезон 2021 року.
Про це повідомляє пресслужба WTA
Очолює рейтинг українських тенісисток за призовими у 2021 році Еліна Світоліна. Перша ракетка України за рік загалом заробила майже 1.3 млн доларів.
У 2021 році Світоліна виграла лише на одному турнірі - у Чикаго, призовий фонд якого складав 235 тисяч доларів. Українка також стала бронзовою призеркою Олімпіади-2020.
Cвітоліна покращила своє положення у рейтингу в порівнянні з 2020 роком. Тоді вона посіла 27-е місце в рейтингу, заробивши 625.3 тисяч доларів.
Крім Світоліної, у топ-200 списку WTA перебувають ще вісім українських тенісисток. Найближчою переслідувачкою Еліни є Марта Костюк, яка заробила 643.8 тисяч доларів і посідає 52-е місце у рейтингу.
ТОП-10 тенісисток за призовими:
Нагадаємо, Світоліна заявилася на три турніри в Австралії.