Найбільше з українських тенісисток заробила Еліна Світоліна

Жіноча тенісна організація (WTA) підрахувала призові, які заробили тенісистки за весь сезон 2021 року.

Про це повідомляє пресслужба WTA

Очолює рейтинг українських тенісисток за призовими у 2021 році Еліна Світоліна. Перша ракетка України за рік загалом заробила майже 1.3 млн доларів.

У 2021 році Світоліна виграла лише на одному турнірі - у Чикаго, призовий фонд якого складав 235 тисяч доларів. Українка також стала бронзовою призеркою Олімпіади-2020.

Cвітоліна покращила своє положення у рейтингу в порівнянні з 2020 роком. Тоді вона посіла 27-е місце в рейтингу, заробивши 625.3 тисяч доларів.

Крім Світоліної, у топ-200 списку WTA перебувають ще вісім українських тенісисток. Найближчою переслідувачкою Еліни є Марта Костюк, яка заробила 643.8 тисяч доларів і посідає 52-е місце у рейтингу.

ТОП-10 тенісисток за призовими:

1. Ешлі Барті (Австралія, №1 рейтингу WTA) - 3.95 мільйонів доларів

2. Барбора Крейчикова (Чехія, №5) - 3.65 млн доларів

3. Аріна Сабалєнка (Білорусь, №2) - 2.91 млн доларів

4. Кароліна Плішкова (Чехія, №4) - 2.89 млн доларів

5. Гарбіньє Мугуруса (Іспанія, №3) - 2.85 млн доларів

6. Емма Радукану (Велика Британія, №19) - 2.81 млн доларів

7. Паула Бадоса (Іспанія, №8) - 2.66 млн доларів

8. Наомі Осака (Японія, №13) - 2.31 млн доларів

9. Еліз Мертенс (Бельгія, №21) - 2.1 млн доларів

10. Марія Саккарі (Греція, №6) - 2.03 млн доларів

...

23. Еліна Світоліна - 1.3 млн доларів

52. Марта Костюк - 643.9 тис доларів

106. Ангеліна Калініна - 400.9 тис доларів

155. Катерина Козлова - 233.9 тис доларів

156. Даяна Ястремська - 232.6 тис доларів

179. Людмила Кіченок - 181.1 тис доларів

182. Леся Цуренко - 175.2 тис доларів

188. Катаріна Завацька - 166.3 тис доларів

194. Надія Кіченок - 152.7 тис доларів

Нагадаємо, Світоліна заявилася на три турніри в Австралії.