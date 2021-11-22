Рейтинг ATP: Стаховський піднявся на 17 позицій

ATP оновив рейтинг тенісистів

Джерело - Чемпіон.

Асоціація тенісистів-професіоналів (ATP) представила оновлений рейтинг за 8 листопада.

Лідером рейтингу залишається серб Новак Джокович, друге місце займає росіянин Данило Медведєв, на третій сходинці знаходиться Олександр Звєрєв.

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Ілля Марченко шість позицій, а Сергій Стаховський зміг піднятися аж на 17 місць.

Рейтинг ATP

22 листопада

1 (1). Новак Джокович (Сербія) - 11540

2 (2). Данило Медведєв (Росія) - 8640

3 (4). Олександр Звєрєв (Німеччина) - 7840

4 (3). Стефанос Ціціпас (Греція) - 6540

5 (6). Андрій Рубльов (Росія) - 5150

6 (5). Рафаель Надаль (Іспанія) - 4875

7 (7). Маттео Берреттіні (Італія) - 4568

8 (8). Каспер Руд (Норвегія) - 4160

9 (9). Губерт Гуркач (Швейцарія) - 3706

10 (11). Яннік Сіннер (Італія) - 3350

...

163 (157). Ілля Марченко (Україна) - 435

216 (233). Сергій Стаховський (Україна) - 293

237 (238). Віталій Сачко (Україна) - 257

371 (397). Георгій Кравченко (Україна) - 113



382 (374). Олексій Крутих (Україна) - 109

429 (417). Владислав Орлов (Україна) - 89