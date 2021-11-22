Рейтинг ATP: Стаховський піднявся на 17 позицій

Джерело - Чемпіон.
Асоціація тенісистів-професіоналів (ATP) представила оновлений рейтинг за 8 листопада.
Лідером рейтингу залишається серб Новак Джокович, друге місце займає росіянин Данило Медведєв, на третій сходинці знаходиться Олександр Звєрєв.
Актуально: Світоліна зберегла місце у ТОП-15
Ілля Марченко шість позицій, а Сергій Стаховський зміг піднятися аж на 17 місць.
Рейтинг ATP
22 листопада
1 (1). Новак Джокович (Сербія) - 11540
2 (2). Данило Медведєв (Росія) - 8640
3 (4). Олександр Звєрєв (Німеччина) - 7840
4 (3). Стефанос Ціціпас (Греція) - 6540
5 (6). Андрій Рубльов (Росія) - 5150
6 (5). Рафаель Надаль (Іспанія) - 4875
7 (7). Маттео Берреттіні (Італія) - 4568
8 (8). Каспер Руд (Норвегія) - 4160
9 (9). Губерт Гуркач (Швейцарія) - 3706
10 (11). Яннік Сіннер (Італія) - 3350
...
163 (157). Ілля Марченко (Україна) - 435
216 (233). Сергій Стаховський (Україна) - 293
237 (238). Віталій Сачко (Україна) - 257
371 (397). Георгій Кравченко (Україна) - 113
382 (374). Олексій Крутих (Україна) - 109
429 (417). Владислав Орлов (Україна) - 89