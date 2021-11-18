Напарник Кравченка має через проблеми із правим ліктем

Джерело - Чемпіон.

Українські тенісисти Сергій Стаховський та Денис Молчанов на відмові суперників вийшли до парного півфіналу челенджера ATP у французькому По.

У 1/4 фіналу Стаховський та Молчанов мали зустрітися з українцем Георгієм Кравченком, який грає в парі з іспанцем Ніколасом Санче-Іскердо. Напарник Кравченка знявся зі змагань через проблеми із правим ліктем.

У півфіналі українці зіграють проти переможців матчу Айсам Куреші/Давид Ернандес - Валентин Лапалу/Гарольд Майо.

Раніше, Стаховський переграв Аддеда в одиничному турнірі у Франції.