Стаховський вийшов у півфінал парного турніру у Братиславі

Українець побореться за вихід у фінал

Джерело - Чемпіон.

Сергій Стаховський у чвертьфіналі парного розряду челенджера у Братиславі разом зі словаком Філіпом Горанскі обіграв чесько-британський дует Роман Жебави / Джонні О’Мара.

Матч тривав 1 годину та 15 хвилин.

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Братислава, Словаччина

Призовий фонд - € 66,640

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1/4 фіналу, 11 листопада

Філіп Хоранскі / Сергій Стаховський - Роман Жебави / Джонні О'Мара 7:6 (3), 6:3

Нагадаємо, Стаховський несподівано поступився у другому колі турніру в Італії.