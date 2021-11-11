Стаховський вийшов у півфінал парного турніру у Братиславі

Джерело - Чемпіон.
Сергій Стаховський у чвертьфіналі парного розряду челенджера у Братиславі разом зі словаком Філіпом Горанскі обіграв чесько-британський дует Роман Жебави / Джонні О’Мара.
Матч тривав 1 годину та 15 хвилин.
Peugeot Slovak Open 2021 - ATP Challenger Tour
Братислава, Словаччина
Призовий фонд - € 66,640
Хард
1/4 фіналу, 11 листопада
Філіп Хоранскі / Сергій Стаховський - Роман Жебави / Джонні О'Мара 7:6 (3), 6:3
Нагадаємо, Стаховський несподівано поступився у другому колі турніру в Італії.