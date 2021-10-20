Українські тенісистки вийшли у чвертьфінал турніру в Іспанії

Українки поборються за вихід у півфінал

Джерело - Чемпіон.

Українські тенісистки Людмила Кіченок і Марта Костюк вийшли у чвертьфінал парного розряду турніру WTA 250 Tenerife Ladies Open в Іспанії.

Український дует переміг іспанський тандем Паула Аріас-Манхон/Сара Соррібес-Тормо (Іспанія). Матч тривав 56 хвилин.

У чвертьфіналі Кіченок і Костюк зустрінуться з Анною Бондар та Далмою Галфи з Угорщини.

Tenerife Ladies Open - WTA250

Тенерифе, Іспанія

Призовий фонд $235,238

1/8 фіналу, 20 жовтня

Людмила Кіченок / Марта Костюк - Аріас-Манхон/Сара Соррібес-Тормо 6:0, 6:3

Нагадаємо, Світоліна поступилася у першому колі турніру в Іспанії.