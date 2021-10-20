Українські тенісистки вийшли у чвертьфінал турніру в Іспанії

Джерело - Чемпіон.
Українські тенісистки Людмила Кіченок і Марта Костюк вийшли у чвертьфінал парного розряду турніру WTA 250 Tenerife Ladies Open в Іспанії.
Український дует переміг іспанський тандем Паула Аріас-Манхон/Сара Соррібес-Тормо (Іспанія). Матч тривав 56 хвилин.
У чвертьфіналі Кіченок і Костюк зустрінуться з Анною Бондар та Далмою Галфи з Угорщини.
Tenerife Ladies Open - WTA250
Тенерифе, Іспанія
Призовий фонд $235,238
1/8 фіналу, 20 жовтня
Людмила Кіченок / Марта Костюк - Аріас-Манхон/Сара Соррібес-Тормо 6:0, 6:3
Нагадаємо, Світоліна поступилася у першому колі турніру в Іспанії.