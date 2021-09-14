Ястремська не дограла матч першого кола турніру у Словенії

Джерело - Чемпіон.
У першому колі турніру Zavarovalnica Sava Portoroz українська тенісистка Даяна Ястремська не дограла матч з італійкою Ясміне Паоліні.
Українка програла перший сет на тай-брейку. У другому сеті за рахунку 1:4 українка відмовилася догравати матч. Відзначимо, що за кілька хвилин до завершення матчу Ястремська отримувала медичну допомогу.
Zavarovalnica Sava Portoroz - WTA250
Порторож (Словенія)
Хард
Призовий фонд $235,238
Перше коло, 14 вересня
Ясміне Паоліні (Італія) - Даяна Ястремська (Україна) 7:6 (5), 4:1 (відмова)
Раніше, Завацька поступилась на старті турніру у Словенії.