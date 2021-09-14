Ястремська не дограла матч першого кола турніру у Словенії

За кілька хвилин до завершення матчу українка отримувала медичну допомогу

Джерело - Чемпіон.

У першому колі турніру Zavarovalnica Sava Portoroz українська тенісистка Даяна Ястремська не дограла матч з італійкою Ясміне Паоліні.

Українка програла перший сет на тай-брейку. У другому сеті за рахунку 1:4 українка відмовилася догравати матч. Відзначимо, що за кілька хвилин до завершення матчу Ястремська отримувала медичну допомогу.

Zavarovalnica Sava Portoroz - WTA250

Порторож (Словенія)

Хард

Призовий фонд $235,238

Перше коло, 14 вересня

Ясміне Паоліні (Італія) - Даяна Ястремська (Україна) 7:6 (5), 4:1 (відмова)

Раніше, Завацька поступилась на старті турніру у Словенії.