Надія Кіченок у парі з Олару вийшла до третього кола US Open

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Надія Кіченок вийшла до третього кола парного розряду Відкритого чемпіонату США з тенісу.
У другому колі Надія в дуеті з румункою Ралукою Олару здобула перемогу в матчі проти тандему Андреа Петкович / Айла Томлянович (Німеччина / Австралія).
Далі по сітці сьомі сіяні Алекса Гуарачі та Дезіре Кравчик (Чилі / США).
US Open - Grand Slam. Нью-Йорк, США. Хард
Призовий фонд - $57 500 000
Парний розряд
5 вересня, друге коло
Надія Кіченок / Ралука Олару - Андреа Петкович / Айла Томлянович 5:7, 6:1, 6:2
Нагадаємо, Світоліна в 1/8 фіналу виграла в Симони Халеп.