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Надія Кіченок у парі з Олару вийшла до третього кола US Open

Сьогодні 08:24 195 0
Українка продовжує крокувати турнірною сіткою
Надія Кіченок у парі з Олару вийшла до третього кола US Open
#Кіченок

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Надія Кіченок вийшла до третього кола парного розряду Відкритого чемпіонату США з тенісу.

У другому колі Надія в дуеті з румункою Ралукою Олару здобула перемогу в матчі проти тандему Андреа Петкович / Айла Томлянович (Німеччина / Австралія).

Далі по сітці сьомі сіяні Алекса Гуарачі та Дезіре Кравчик (Чилі / США).

US Open - Grand Slam. Нью-Йорк, США. Хард
Призовий фонд - $57 500 000
Парний розряд
5 вересня, друге коло

Надія Кіченок / Ралука Олару - Андреа Петкович / Айла Томлянович 5:7, 6:1, 6:2

Нагадаємо, Світоліна в 1/8 фіналу виграла в Симони Халеп.

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