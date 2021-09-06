Надія Кіченок у парі з Олару вийшла до третього кола US Open

Українка продовжує крокувати турнірною сіткою

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Надія Кіченок вийшла до третього кола парного розряду Відкритого чемпіонату США з тенісу.

У другому колі Надія в дуеті з румункою Ралукою Олару здобула перемогу в матчі проти тандему Андреа Петкович / Айла Томлянович (Німеччина / Австралія).

Далі по сітці сьомі сіяні Алекса Гуарачі та Дезіре Кравчик (Чилі / США).

US Open - Grand Slam. Нью-Йорк, США. Хард

Призовий фонд - $57 500 000

Парний розряд

5 вересня, друге коло

Надія Кіченок / Ралука Олару - Андреа Петкович / Айла Томлянович 5:7, 6:1, 6:2

Нагадаємо, Світоліна в 1/8 фіналу виграла в Симони Халеп.