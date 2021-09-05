Світоліна: Я надзвичайно рада, що перемогла сьогодні

Поєдинок тривав 1 годину і 17 хвилин

Джерело - Великий теніс України.

Тенісисти на US Open скучили за глядачами на трибунах.

Про це заявила перша ракетка України Еліна Світоліна.

"Це був відмінний матч. Я була в передчутті від майбутнього поєдинку з Сімоною. Я знаю, який вона боєць. Мені потрібно було показувати найкраще, на що я здатна. Тому я надзвичайно рада, що перемогла сьогодні", - заявила тенісистка.

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