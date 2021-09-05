Світоліна: Я надзвичайно рада, що перемогла сьогодні

Джерело - Великий теніс України.
Тенісисти на US Open скучили за глядачами на трибунах.
Про це заявила перша ракетка України Еліна Світоліна.
"Це був відмінний матч. Я була в передчутті від майбутнього поєдинку з Сімоною. Я знаю, який вона боєць. Мені потрібно було показувати найкраще, на що я здатна. Тому я надзвичайно рада, що перемогла сьогодні", - заявила тенісистка.
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"Приголомшливі емоції від виступу на арені Артура Еша. Це те, про що ти мрієш. Я радію кожній грі тут. Ми дуже скучили по глядачах. Кожен раз виходить відмінна атмосфера. У мене зараз мурашки по шкірі", - сказала Світоліна.