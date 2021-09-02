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Матч Калініної на US Open перенесли

Сьогодні 10:14 335 0
Матч Калініна – Кербер перенесений
Матч Калініної на US Open перенесли
#US Open

Джерело - Чемпіон.

На Відкритому чемпіонаті США з тенісу перенесені декілька матчів.

Причина – проблеми з висувним дахом на Стадіоні Луї Армстронга – другому за значущістю корті турніру.

Увечері 1 вересня в Нью-Йорку пішов сильний дощ, і вода збоку потрапляла на стадіон, хоча дах був закритий. У зв'язку з цим українка Ангеліна Калініна і німкеня Анжелік Кербер вийдуть на корт в четвер, 2 вересня, третім запуском.

Крім того, були також перенесені парні матчі за участю українок. Марта Костюк/Даяна Ястремська, а також Людмила Кіченок (в парі з японкою Макото Ніномія) зіграють на своїх кортах п'ятим запуском.

Нагадаємо, Світоліна вийшла у третє коло US Open.

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