Стала відома наступна суперниця Світоліної на US Open

Джерело - Чемпіон.
У третьому колі US Open суперницею українки Еліни Світоліної (5) стане росіянка Дарія Касаткіна (27).
Касаткіна у другому колі обіграла Маркету Вондроушову (38) з Чехії.
Матч тривав 2 години та 19 хвилин. Росіянка один раз подала на виліт, допустила дві подвійні помилки та використала 5 з 14 брейк-пойнтів.
Відзначимо, що Світоліна виграла всі п'ять матчів проти Касаткіної, чотири з яких на харді.
US Open - Grand Slam
Нью-Йорк, США
Призовий фонд - $57 500 000
Хард
01 вересня, Друге коло
Дарія Касаткіна - Маркета Вондроушова 3:6, 6:4, 6:4
Нагадаємо, Світоліна вийшла у третє коло US Open.