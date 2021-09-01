Стала відома наступна суперниця Світоліної на US Open

Визначилась наступна суперниця українки

Джерело - Чемпіон.

У третьому колі US Open суперницею українки Еліни Світоліної (5) стане росіянка Дарія Касаткіна (27).

Касаткіна у другому колі обіграла Маркету Вондроушову (38) з Чехії.

Матч тривав 2 години та 19 хвилин. Росіянка один раз подала на виліт, допустила дві подвійні помилки та використала 5 з 14 брейк-пойнтів.

Відзначимо, що Світоліна виграла всі п'ять матчів проти Касаткіної, чотири з яких на харді.

US Open - Grand Slam

Нью-Йорк, США

Призовий фонд - $57 500 000

Хард

01 вересня, Друге коло

Дарія Касаткіна - Маркета Вондроушова 3:6, 6:4, 6:4

Нагадаємо, Світоліна вийшла у третє коло US Open.