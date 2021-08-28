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Світоліна: Мій бійцівський дух допоміг вийти у фінал

Сьогодні 15:25 144 0
Еліна Світоліна прокоментувала вихід у фінал
Світоліна: Мій бійцівський дух допоміг вийти у фінал
#Світоліна

Джерело - btu.org.ua.

Українська тенісистка Еліна Світоліна (6) зіграла важкий матч півфіналу з Ребеккою Петерсон у Чикаго. 

Про це розповіла сам тенісистка.

Актуально: Світоліна вийшла у фінал турніру WTA у Чикаго

"Це точно був дуже складний матч, дуже важкі умови були. Я дуже задоволена, що завершила гру на свою користь. Це завжди неймовірні почуття, коли перемагаєш у такій боротьбі. Думаю, що мій бійцівський дух допоміг мені пройти далі. Непросто програвати сет, програвати його на тай-брейку, коли я була так близька до завершення матчу.

Перед вирішальною партією я постаралася перезавантажитися, використовувати цю 10-хвилинну паузу, щоб трохи помедитувати і заново зібратися", - сказала Світоліна.

Раніше, визначилась суперниця Світоліної у фіналі турніру WTA у Чикаго.

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