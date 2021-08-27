Українки дізналися суперниць на US Open

Джерело - Чемпіон.
Еліна Світоліна в статусі п'ятої сіяної в першому колі Відкритого чемпіонату США зіграє з переможницею кваліфікації або лакі-лузером.
Даяна Ястремська в Нью-Йорку стартує матчем з експершою ракеткою світу Анжелік Кербер.
Марта Костюк свій шлях розпочне матчем з 17-ю сіяною з Греції Марією Саккарі.
Ангеліна Калініна в першому раунді зустрінеться з тенісисткою з кваліфікації, а в разі перемоги українка виходить на переможницю матчу між Кербер і Ястремською.
Відкритий чемпіонат США з тенісу відбудеться з 30 серпня по 12 вересня.
Раніше, Цуренко програла Шмідловій у кваліфікації US Open.