Українки дізналися суперниць на US Open

Турнір відбудеться з 30 серпня по 12 вересня

Джерело - Чемпіон.

Еліна Світоліна в статусі п'ятої сіяної в першому колі Відкритого чемпіонату США зіграє з переможницею кваліфікації або лакі-лузером.

Даяна Ястремська в Нью-Йорку стартує матчем з експершою ракеткою світу Анжелік Кербер.

Марта Костюк свій шлях розпочне матчем з 17-ю сіяною з Греції Марією Саккарі.

Ангеліна Калініна в першому раунді зустрінеться з тенісисткою з кваліфікації, а в разі перемоги українка виходить на переможницю матчу між Кербер і Ястремською.

Відкритий чемпіонат США з тенісу відбудеться з 30 серпня по 12 вересня.

Раніше, Цуренко програла Шмідловій у кваліфікації US Open.