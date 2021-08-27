Тенісистки продовжать поєдинок пізніше

Джерело - Чемпіон.

У ніч з четверга на п'ятницю українська тенісистка Марта Костюк (№56 WTA) повинна була провести ще один поєдинок в рамках хардового турніру WTA 250 у Чикаго.

В 1/4 фіналу 19-річна українка грає проти Варвари Грачової з Росії (№88 WTA). Перший сет українка виграла - 7:6.

Матч був призупинений в другому сеті, за рахунку 3:5 на користь Грачової, через несприятливі погодні умови (настання темряви).

Поєдинок буде дограний у п'ятницю. Раніше через аналогічну причину призупинялася гра Еліни Світоліної.