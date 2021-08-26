Вінус Вільямс знялася з US Open через травму

Титулована американка Вінус Вільямс знялася з майбутнього Відкритого чемпіонату США.

Про це заявила сама спортсменка.

"Не найкраща новина для всіх. Я приєднуюся до Серени Вільямс, Рафаеля Надаля і Роджера Федерера в списку травмованих і теж знімаюся з турніру.

Незважаючи на все, це буде відмінний US Open і спасибі організаторам за wild card. Я з нетерпінням чекала цього турніру, але в цьому році я не візьму участь. Обіцяю повернутися, як тільки зможу", - зазначила Вінус.