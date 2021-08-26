Вінус Вільямс знялася з US Open через травму

Джерело - Чемпіон.
Титулована американка Вінус Вільямс знялася з майбутнього Відкритого чемпіонату США.
Про це заявила сама спортсменка.
"Не найкраща новина для всіх. Я приєднуюся до Серени Вільямс, Рафаеля Надаля і Роджера Федерера в списку травмованих і теж знімаюся з турніру.
Незважаючи на все, це буде відмінний US Open і спасибі організаторам за wild card. Я з нетерпінням чекала цього турніру, але в цьому році я не візьму участь. Обіцяю повернутися, як тільки зможу", - зазначила Вінус.
Раніше організатори US Open оголосили списки тенісистів, яким вони надають wild card для участі в основній сітці. Серед них була Вільямс.
Нагадаємо, Цуренко з перемоги стартувала у кваліфікації US Open.