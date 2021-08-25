Стаховський програв на старті кваліфікації US Open

Джерело - Чемпіон.
Український тенісист Сергій Стаховський програв у першому колі кваліфікації Відкритого чемпіонату США.
Українець в трьох сетах програв володарю вайлд-кард Зейну Хану з США (№455 ATP).
Матч тривав 2 години та 6 хвилин. Стаховський 13 разів подав на виліт, допустив 6 подвійних помилок та використав 1 з 4 брейк-пойнтів.
US Open - Grand Slam
Нью-Йорк, США
Хард
Кваліфікація, Перше коло
25 серпня
Зейн Хан (США) - Сергій Стаховський (Україна) 4:6, 7:5, 6:3
Раніше, Марченко вирвав перемогу на старті кваліфікації US Open.