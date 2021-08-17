Стаховський виступить на челленджері в Києві

У Києві планує виступити один тенісист з ТОП-100

Друга ракетка України Сергій Стаховський увійшов до заявочного списку Kyiv Open.

Про це повідомляє ВТУ.

Челленджер в Києві стане першим в Україні турніром цієї категорії з 2008 року.

Примітно, що в Києві планує виступити один тенісист з ТОП-100. Мова про італійця Стефано Травалья, який і має очолити посів.

Що стосується першої ракетки України Іллі Марченка, то тенісист з Донецька Києву волів виступ на челленджері у Франції.

Турнір ATP Challenger Tour в Києві відбудеться на ґрунтових кортах Tennis Park з 6 по 12 вересня.

Раніше, визначилась суперниця Світоліної на турнірі у Цинциннаті.