Ястремська вийшла до другого кола парного розряду турніру у Монреалі

Українка виступає в дуеті з Остапенко

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Даяна Ястремська вийшла до другого кола парного розряду турніру в Монреалі.

Вона виступає в дуеті з Оленою Остапенко з Латвії.

У першому колі українсько-латвійська пара перемогла в трьох сетах Осеан Доден з Франції і Каміллу Рахімову з Росії - 4:6, 6:4, 12:10. Матч тривав годину і 36 хвилин.

В одиночній сітці в Монреалі Даяна поступилася в першому ж колі американці Слоан Стівенс.

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Хард

Парний розряд

Перше коло, 10 серпня

Даяна Ястремська (Україна) / Олена Остапенко (Латвія) - Осеан Доден (Франція) / Камілла Рахімова (Росія) 4:6, 6:4, 12:10