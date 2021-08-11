Ястремська вийшла до другого кола парного розряду турніру у Монреалі

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Даяна Ястремська вийшла до другого кола парного розряду турніру в Монреалі.
Вона виступає в дуеті з Оленою Остапенко з Латвії.
У першому колі українсько-латвійська пара перемогла в трьох сетах Осеан Доден з Франції і Каміллу Рахімову з Росії - 4:6, 6:4, 12:10. Матч тривав годину і 36 хвилин.
В одиночній сітці в Монреалі Даяна поступилася в першому ж колі американці Слоан Стівенс.
National Bank Open - WTA1000
Монреаль, Канада
Призовий фонд - $1,835,490
Хард
Парний розряд
Перше коло, 10 серпня
Даяна Ястремська (Україна) / Олена Остапенко (Латвія) - Осеан Доден (Франція) / Камілла Рахімова (Росія) 4:6, 6:4, 12:10