Рейтинг WTA: Костюк наближається до ТОП-50

Джерело - Чемпіон.
Жіноча тенісна асоціація (WTA) опублікувала оновлений рейтинг станом на 02 серпня 2021 року.
У першій 10-ці не сталося змін. Українка Еліна Світоліна займає 6-те місце.
На чотири позиції піднялася Марта Костюк (58-е місце), Ангеліна Калініна поліпшила позиції на 2 рядки (77-е місце), а Катерина Козлова - на одну (129-те).
Рейтинг WTA
02 серпня 2021
|1 (1)
|Ешлі Барті (Австралія)
|9635
|2 (2)
|Наомі Осака (Японія)
|7336
|3 (3)
|Арина Соболенко (Білорусь)
|6965
|4 (4)
|Софія Кенін (США)
|5640
|5 (5)
|Б'янка Андреєску (Канада)
|5331
|6 (6)
|Еліна Світоліна (Україна)
|5125
|7 (7)
|
Кароліна Плішкова (Чехія)
|4975
|8 (8)
|Іга Свьонтек (Польща)
|4695
|9 (9)
|Гарбіньє Мугуруса (Іспанія)
|4165
|10 (10)
|Симона Халеп (Румунія)
|4165
|
46 (46)
|Даяна Ястремська (Україна)
|1575
|58 (62)
|Марта Костюк (Україна)
|1241
|77 (79)
|Ангеліна Калініна (Україна)
|1008
|
129 (130)
|
Катерина Козлова (Україна)
|
655
|
145 (144)
|
Катеріна Завацька (Україна)
|
570
|191 (181)
|Леся Цуренко (Україна)
|426
|208 (206)
|Дар’я Снігур (Україна)
|
350