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Рейтинг WTA: Костюк наближається до ТОП-50

Сьогодні 12:55 126093
Оновлений рейтинг WTA Рейтинг
Рейтинг WTA: Костюк наближається до ТОП-50
Фото - Jimmie48
#WTA, #Світоліна, #Костюк

Джерело - Чемпіон.

Жіноча тенісна асоціація (WTA) опублікувала оновлений рейтинг станом на 02 серпня 2021 року.

У першій 10-ці не сталося змін. Українка Еліна Світоліна займає 6-те місце.

На чотири позиції піднялася Марта Костюк (58-е місце), Ангеліна Калініна поліпшила позиції на 2 рядки (77-е місце), а Катерина Козлова - на одну (129-те).

Рейтинг WTA
02 серпня 2021
     
1 (1) Ешлі Барті (Австралія) 9635
2 (2) Наомі Осака (Японія) 7336
3 (3) Арина Соболенко (Білорусь) 6965
4 (4) Софія Кенін (США)  5640
5 (5) Б'янка Андреєску (Канада) 5331
6 (6) Еліна Світоліна (Україна) 5125
7 (7)

Кароліна Плішкова (Чехія)

 4975
8 (8) Іга Свьонтек (Польща) 4695
9 (9) Гарбіньє Мугуруса (Іспанія) 4165
10 (10) Симона Халеп (Румунія)

 4165

  46 (46) 

 Даяна Ястремська (Україна) 1575
58 (62) Марта Костюк (Україна) 1241
77 (79)  Ангеліна Калініна (Україна) 1008

129 (130)

 Катерина Козлова (Україна)

655

 145 (144)

 Катеріна Завацька (Україна) 

570
191 (181) Леся Цуренко (Україна) 426
208 (206)  Дар’я Снігур (Україна)

350