Рейтинг WTA: Костюк наближається до ТОП-50

Оновлений рейтинг WTA Рейтинг

Джерело - Чемпіон.

Жіноча тенісна асоціація (WTA) опублікувала оновлений рейтинг станом на 02 серпня 2021 року.

У першій 10-ці не сталося змін. Українка Еліна Світоліна займає 6-те місце.

На чотири позиції піднялася Марта Костюк (58-е місце), Ангеліна Калініна поліпшила позиції на 2 рядки (77-е місце), а Катерина Козлова - на одну (129-те).

Рейтинг WTA

02 серпня 2021