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Костюк: Світоліна може взяти медаль Олімпіади в Токіо

Вчора 23:39 560 0
Марта Костюк прокоментувала Олімпіаду-2020
Костюк: Світоліна може взяти медаль Олімпіади в Токіо
#Костюк

Джерело - btu.org.ua.

Третя ракетка України Марта Костюк виділила перспективи українських тенісисток на Олімпійських іграх в Токіо.

Про це розповіла сам тенісистка.

"Думаю, що Еліна Світоліна може взяти медаль. Минулого разу на Іграх в Ріо вона була дуже близька до цього. Вона обіграла головну фаворитку, Серену Вільямс, але потім програла у чвертьфіналі іншої сильної суперниці, Петрі Квітовій.

На жаль, Даяна Ястремська вже закінчила боротьбу... Але в парі грають Людмила і Надія Кіченок, я також вірю в них. Тенісний турнір досить довгий, все можливо, тому я вірю, що дівчатка можуть взяти медаль", - відзначила Костюк.

Нагадаємо, Світоліна перемогла Томлянович у другому колі Олімпіади.

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