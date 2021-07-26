Костюк: Світоліна може взяти медаль Олімпіади в Токіо

Третя ракетка України Марта Костюк виділила перспективи українських тенісисток на Олімпійських іграх в Токіо.

Про це розповіла сам тенісистка.

"Думаю, що Еліна Світоліна може взяти медаль. Минулого разу на Іграх в Ріо вона була дуже близька до цього. Вона обіграла головну фаворитку, Серену Вільямс, але потім програла у чвертьфіналі іншої сильної суперниці, Петрі Квітовій.

На жаль, Даяна Ястремська вже закінчила боротьбу... Але в парі грають Людмила і Надія Кіченок, я також вірю в них. Тенісний турнір досить довгий, все можливо, тому я вірю, що дівчатка можуть взяти медаль", - відзначила Костюк.