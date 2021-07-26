Костюк: Сумно, що не можу спробувати виграти медаль Олімпіади

Українська тенісистка Марта Костюк розчарована пропуском Олімпійських ігор в Токіо.

Про це розповіла сам тенісистка.

"Спочатку я не думала, що мені буде так важко стежити за тим, як проходять змагання. Я дивлюся, що публікують в соцмережах мої друзі, і бачу, що там зовсім інша атмосфера. Ти не виступаєш за себе, теніс - це взагалі такий індивідуальний вид спорту.

На Олімпійських іграх ти виступаєш за країну, я бачу, як багато це значить для інших спортсменів. Мені трохи сумно, що я не можу спробувати виграти медаль", - розповіла Костюк.