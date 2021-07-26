Рейтинг ATP: Крутих піднявся на 101 позицію та встановив особистий рекорд

Оновлений рейтинг ATP

Джерело - Чемпіон.

Асоціація тенісистів-професіоналів (ATP) представила оновлений рейтинг.

У ТОП-10 не відбулося змін.

Найбільш потужний ривок вдалося зробити Олексію Крутих, який дійшов до півфіналу челленджеру в Казахстані. Він піднявся на 101 позицію. Ілля Марченко додав три рядки, Сергій Стаховський - один.

Рейтинг ATP

26 липня

1 (1). Новак Джокович (Сербія) - 12113

2 (2). Данило Медведєв (Росія) - 10370

3 (3). Рафаель Надаль (Іспанія) - 8270

4 (4). Стефанос Ціціпас (Греція) - 8030

5 (5). Олександр Звєрєв (Німеччина) - 7340

6 (6). Домінік Тім (Австрія) - 7340

7 (7). Андрій Рубльов (Росія) - 6005

8 (8). Маттео Берреттіні (Італія) - 5488

9 (9). Роджер Федерер (Швейцарія) - 4215

10 (10). Денис Шаповалов (Канада) - 3625

...

158 (161). Ілля Марченко (Україна) - 482

228 (229). Сергій Стаховський (Україна) - 305

271 (271). Віталій Сачко (Україна) - 224

371 (372) Владислав Орлов (Україна) - 119

402 (503) Олексій Крутих (Україна) - 105

513 (515) Георгій Кравченко (Україна) - 71