Рейтинг ATP: Крутих піднявся на 101 позицію та встановив особистий рекорд

Джерело - Чемпіон.
Асоціація тенісистів-професіоналів (ATP) представила оновлений рейтинг.
У ТОП-10 не відбулося змін.
Найбільш потужний ривок вдалося зробити Олексію Крутих, який дійшов до півфіналу челленджеру в Казахстані. Він піднявся на 101 позицію. Ілля Марченко додав три рядки, Сергій Стаховський - один.
Рейтинг ATP
26 липня
1 (1). Новак Джокович (Сербія) - 12113
2 (2). Данило Медведєв (Росія) - 10370
3 (3). Рафаель Надаль (Іспанія) - 8270
4 (4). Стефанос Ціціпас (Греція) - 8030
5 (5). Олександр Звєрєв (Німеччина) - 7340
6 (6). Домінік Тім (Австрія) - 7340
7 (7). Андрій Рубльов (Росія) - 6005
8 (8). Маттео Берреттіні (Італія) - 5488
9 (9). Роджер Федерер (Швейцарія) - 4215
10 (10). Денис Шаповалов (Канада) - 3625
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158 (161). Ілля Марченко (Україна) - 482
228 (229). Сергій Стаховський (Україна) - 305
271 (271). Віталій Сачко (Україна) - 224
371 (372) Владислав Орлов (Україна) - 119
402 (503) Олексій Крутих (Україна) - 105
513 (515) Георгій Кравченко (Україна) - 71