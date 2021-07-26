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Рейтинг ATP: Крутих піднявся на 101 позицію та встановив особистий рекорд

Сьогодні 10:34 1006 0
Оновлений рейтинг ATP
Рейтинг ATP: Крутих піднявся на 101 позицію та встановив особистий рекорд
#Марченко, #Стаховський

Джерело - Чемпіон.

Асоціація тенісистів-професіоналів (ATP) представила оновлений рейтинг.

У ТОП-10 не відбулося змін.

Найбільш потужний ривок вдалося зробити Олексію Крутих, який дійшов до півфіналу челленджеру в Казахстані. Він піднявся на 101 позицію. Ілля Марченко додав три рядки, Сергій Стаховський - один.

Рейтинг ATP
26 липня
1 (1). Новак Джокович (Сербія) - 12113
2 (2). Данило Медведєв (Росія) - 10370
3 (3). Рафаель Надаль (Іспанія) - 8270
4 (4). Стефанос Ціціпас (Греція) - 8030
5 (5). Олександр Звєрєв (Німеччина) - 7340
6 (6). Домінік Тім (Австрія) - 7340
7 (7). Андрій Рубльов (Росія) - 6005
8 (8). Маттео Берреттіні (Італія) - 5488
9 (9). Роджер Федерер (Швейцарія) - 4215
10 (10). Денис Шаповалов (Канада) - 3625
...
158 (161). Ілля Марченко (Україна) - 482
228 (229). Сергій Стаховський (Україна) - 305
271 (271). Віталій Сачко (Україна) - 224
371 (372) Владислав Орлов (Україна) - 119
402 (503) Олексій Крутих (Україна) - 105
513 (515) Георгій Кравченко (Україна) - 71
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