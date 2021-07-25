Раніше визначилася наступна суперниця Світоліної на Олімпіаді

Джерело - Великий теніс України.

Перша ракетка України Еліна Світоліна не буде змінювати своє прізвище після одруження з французьким тенісистом Гаелем Монфісом.

Про це вона розповіла порталу Великий теніс України.

"Я не знаю, чому ці ресурси (livescore - прим.) Змінили моє прізвище. Мабуть, вони побачили, що в моїх соцмережах я його поміняла. Але я завжди буду грати під Світоліною, тільки після кар'єри зміню прізвище для особистого життя. Я досягла багато чого під цим прізвищем і мене знають як Світоліну", - заявила спортсменка.

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"У мене тато був би дуже засмучений, якби я поміняла прізвище і грала під прізвищем Гаеля. Я пишаюся, що я Світоліна, завжди моя тенісна кар'єра буде пов'язана саме з цим прізвищем", - сказала Світоліна.

Нагадаємо, визначилася наступна суперниця Світоліної на Олімпіаді.