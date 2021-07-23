Стаховський програв у півфіналі парного турніру в Казахстані

Матч тривав 1 годину і 35 хвилин

Джерело - Чемпіон.

Український тенісист Сергій Стаховський разом з канадцем Пітером Поланським зазнав поразки в півфіналі челленджеру в Нур-Султані (Казахстан).

Україно-канадський дует програв представнику України Олексію Крутих і Григорію Ломакіну з Казахстану.

Матч тривав 1 годину і 35 хвилин. Крутих і Ломакін перемогли в трьох сетах. По ходу зустрічі вони подали 7 ейсів і допустили 4 подвійні помилки. Стаховський і Поланський зробили 5 подач навиліт і двічі помилилися при введенні м'яча в гру.

У фіналі турніру суперниками Крутих і Ломакіна будуть Сюй Юй з Тайваню і Бенджамін Лок із Зімбабве.

ATP Challenger Tour

Нур-Султан, Казахстан

Парний розряд, півфінал

23 липня

Олексій Крутих / Григорій Ломакін (Україна / Казахстан) - Сергій Стаховський / Пітер Поланскі (Україна / Канада) 6:3, 6:7, 10:7