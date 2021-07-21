В Україні вперше за 13 років відбудеться турнір ATP Challenger Tour

Джерело - kyivopen.com.
У Києві на ґрунті Tennis Park (Парк Муромець) відбудеться челленджер Kyiv Open.
Про це повідомляє пресслужба турніру.
Змагання відбудуться в період з 6 по 12 вересня.
На турнір приїдуть 50 учасників, які входять в перші дві сотні кращих тенісистів планети.
Цей турнір проводився з 1998 по 2005 роки, а останнім переможцем челленджера був австрійський тенісист Даніель Коеллерер.
Варто відзначити, що турніри серії ATP Challenger Tour в Україні не проходили з 2008 року. У тому сезоні відбулися змагання в Донецьку, Черкасах та Дніпрі, після чого в Україні не було таких турнірів.