Ястремська: Не було сумнівів, їхати на Олімпіаду чи ні

Українська тенісистка Даяна Ястремська мріє виступити на Олімпіаді.

Про це розповіла сам тенісистка.

"Коли я дізналася, що потрапила на Олімпіаду, то у мене не було ніяких сумнівів, їхати чи ні. Я не хочу думати, мовляв, через чотири роки буде ж нова Олімпіада. Хто знає, що і як буде, життя така непередбачувана. Потрібно користуватися моментами і можливостями.

На Grand Slam є очки і призові, але Олімпіада - це зовсім інше, не можна порівнювати ці турніри. Все-таки за рік проводиться чотири турніри Grand Slam, а Олімпіада - раз на чотири роки. Це честь представляти свою країну.

Для мене це вперше такий досвід бути однією, без близьких або своєї команди. Але є капітан Михайло Філіма, він дуже добре підтримує і допомагає. Засмучує, що не глядачів, але я знаю, що це таке", - відзначила Ястремська.