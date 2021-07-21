 Ястремська: Не було сумнівів, їхати на Олімпіаду чи ні | Теніс | Champion.com.ua
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Ястремська: Не було сумнівів, їхати на Олімпіаду чи ні

Вчора 21:30 231 0
Ястремська: Не було сумнівів, їхати на Олімпіаду чи ні
#Ястремська

Джерело - btu.org.ua.

Українська тенісистка Даяна Ястремська мріє виступити на Олімпіаді.

Про це розповіла сам тенісистка.

"Коли я дізналася, що потрапила на Олімпіаду, то у мене не було ніяких сумнівів, їхати чи ні. Я не хочу думати, мовляв, через чотири роки буде ж нова Олімпіада. Хто знає, що і як буде, життя така непередбачувана. Потрібно користуватися моментами і можливостями.

На Grand Slam є очки і призові, але Олімпіада - це зовсім інше, не можна порівнювати ці турніри. Все-таки за рік проводиться чотири турніри Grand Slam, а Олімпіада - раз на чотири роки. Це честь представляти свою країну.

Для мене це вперше такий досвід бути однією, без близьких або своєї команди. Але є капітан Михайло Філіма, він дуже добре підтримує і допомагає. Засмучує, що не глядачів, але я знаю, що це таке", - відзначила Ястремська.

Раніше, Ястремська поступилася Рузе в півфіналі турніру в Гамбурзі.

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