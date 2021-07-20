Світоліна: Зараз потрібно сфокусуватися на Олімпіаді

Джерело - ITF.
Перша ракетка України Еліна Світоліна (6) має намір сфокосуватися на тенісі після зіграного весілля з Гаелем Монфісом.
Про це заявила сама спортсменка.
"Так багато хвилюючих подій в моєму житті. Те, що вдалося зіграти весілля в умовах ковідних обмежень, - це неймовірно. Те, що обидві родини змогли бути присутніми, - це теж неймовірно", - заявила українка.
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"Ми дуже добре провели час. Зараз же ми тут, в Токіо. Ми повинні підготуватися і, сподіваюся, зможемо добре зіграти. Тепер потрібно сфокусуватися на тенісі, на Олімпіаді. Ми звикли багато виступати протягом року, так що немає часу на відпочинок. Медовий місяць у нас запланований на листопад", - сказала Світоліна.
Нагадаємо, Світоліна має намір завоювати олімпійську медаль.