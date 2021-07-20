 Стаховський успішно стартував на турнірі у Казахстані | Теніс | Champion.com.ua
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Стаховський успішно стартував на турнірі у Казахстані

Сьогодні 15:55 133 0
Стаховський вийшов до другого кола турніру ATP серії Challenger в Нур-Султані
Стаховський успішно стартував на турнірі у Казахстані
#Стаховський

Джерело - Чемпіон.

Українець Сергій Стаховський подолав стартовий бар'єр на турнірі ATP серії Challenger Tour в Нур-Султані (Казахстан).

У першому колі змагань посіяний під 2-м номером Стаховський  переміг Бенджаміна Лока із Зімбабве.

Матч тривав 2 години 14 хвилин.

За вихід до чвертьфіналу турніру Стаховський зійдеться з американцем Ніком Чаппеллом.

PRESIDENT'S CUP II - ATP Challenger Tour
Нур-Султан, Казахстан
Призовий фонд - $52,080
Хард
Перше коло, 20 липня

Сергій Стаховський - Бенджамін Лок 6:3, 3:6, 7:5

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