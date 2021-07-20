Стаховський успішно стартував на турнірі у Казахстані

Джерело - Чемпіон.
Українець Сергій Стаховський подолав стартовий бар'єр на турнірі ATP серії Challenger Tour в Нур-Султані (Казахстан).
У першому колі змагань посіяний під 2-м номером Стаховський переміг Бенджаміна Лока із Зімбабве.
Матч тривав 2 години 14 хвилин.
За вихід до чвертьфіналу турніру Стаховський зійдеться з американцем Ніком Чаппеллом.
PRESIDENT'S CUP II - ATP Challenger Tour
Нур-Султан, Казахстан
Призовий фонд - $52,080
Хард
Перше коло, 20 липня
Сергій Стаховський - Бенджамін Лок 6:3, 3:6, 7:5