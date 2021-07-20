Стаховський успішно стартував на турнірі у Казахстані

Стаховський вийшов до другого кола турніру ATP серії Challenger в Нур-Султані

Джерело - Чемпіон.

Українець Сергій Стаховський подолав стартовий бар'єр на турнірі ATP серії Challenger Tour в Нур-Султані (Казахстан).

У першому колі змагань посіяний під 2-м номером Стаховський переміг Бенджаміна Лока із Зімбабве.

Матч тривав 2 години 14 хвилин.

За вихід до чвертьфіналу турніру Стаховський зійдеться з американцем Ніком Чаппеллом.

PRESIDENT'S CUP II - ATP Challenger Tour

Нур-Султан, Казахстан

Призовий фонд - $52,080

Хард

Перше коло, 20 липня

Сергій Стаховський - Бенджамін Лок 6:3, 3:6, 7:5