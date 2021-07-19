 Рейтинг ATP: Марченко та Стаховський втратили позиції | Теніс | Champion.com.ua
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Рейтинг ATP: Марченко та Стаховський втратили позиції

Сьогодні 11:29 227 0
Оновлений рейтинг ATP
Рейтинг ATP: Марченко та Стаховський втратили позиції
#Марченко, #Стаховський

Джерело - Чемпіон.

Асоціація тенісистів-професіоналів (ATP) представила оновлений рейтинг.

У ТОП-10 не відбулося змін.

Водночас перша ракетка України Ілля Марченко і Сергій Стаховський втратили кілька позицій у рейтингу.

Рейтинг ATP
19 липня
1 (1). Новак Джокович (Сербія) - 12113
2 (2). Данило Медведєв (Росія) - 10370
3 (3). Рафаель Надаль (Іспанія) - 8270
4 (4). Стефанос Ціціпас (Греція) - 8030
5 (5). Олександр Звєрєв (Німеччина) - 7340
6 (6). Домінік Тім (Австрія) - 7340
7 (7). Андрій Рубльов (Росія) - 6005
8 (8). Маттео Берреттіні (Італія) - 5488
9 (9). Роджер Федерер (Швейцарія) - 4215
10 (10). Денис Шаповалов (Канада) - 3625
...
161 (156). Ілля Марченко (Україна) - 470
229 (226). Сергій Стаховський (Україна) - 305
271 (269). Віталій Сачко (Україна) - 220
372 (374) Владислав Орлов (Україна) - 119
503 (514) Олексій Крутих (Україна) - 74
515 (509) Георгій Кравченко (Україна) - 72
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