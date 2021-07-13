Український тенісист обіграв росіянина

Джерело - Чемпіон.

35-річний український тенісист Сергій Стаховський вийшов до 1/8 фіналу турніру в Нур-Султані.

У стартовому поєдинку Стаховський у двох сетах здолав росіянина Павла Котова.

Матч тривав 1 годину та 30 хвилин.

В 1/8 фіналу турніру Стаховський зустрінеться із 28-річним австралійцем Джейсоном Кублером.

PRESIDENT'S CUP - ATP Challenger Tour

Нур-Султан (Казахстан)

хард

Призовий фонд $52,080

Перше коло, 13 липня

Сергій Стаховський - Павло Котов 7:5, 6:2

Раніше, Стаховський програв у півфіналі турніру у Порту.