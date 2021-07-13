Джерело - Чемпіон.
35-річний український тенісист Сергій Стаховський вийшов до 1/8 фіналу турніру в Нур-Султані.
У стартовому поєдинку Стаховський у двох сетах здолав росіянина Павла Котова.
Матч тривав 1 годину та 30 хвилин.
В 1/8 фіналу турніру Стаховський зустрінеться із 28-річним австралійцем Джейсоном Кублером.
PRESIDENT'S CUP - ATP Challenger Tour
Нур-Султан (Казахстан)
хард
Призовий фонд $52,080
Перше коло, 13 липня
Сергій Стаховський - Павло Котов 7:5, 6:2
Раніше, Стаховський програв у півфіналі турніру у Порту.