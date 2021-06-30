Визначилась наступна суперниця Костюк на Вімблдоні

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Марта Костюк (70) у другому колі Вімблдону зіграє проти Анастасії Севастової (56) з Латвії.
Латвійська тенісистка у першому колі Вімблдону обіграла Заріну Діяс з Казахстану (101) і стала наступною суперницею українки.
Відзначимо, що дівчата вже зустрічалися в рамках поточного трав'яного сезону. На змаганнях в Істборні Севастова перемогла у трьох сетах.
Wimbledon - Grand Slam
Вімблдон (Велика Британія)
Призовий фонд £35,016,000
Трава
Перше коло, 30 червня
Анастасія Севастова - Заріна Діяс 6:4, 6:1
Раніше, Костюк обіграла Бертенс на старті Вімблдону.