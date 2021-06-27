Стаховський виступить на Челленджері в Порту

Джерело - Чемпiон.

Сергій Стаховський виступить в одиночному і парному розрядах на турнірі серії ATP Challenger Tour в Порту.

У першому колі одиночного розряду українець зіграє проти шостого сіяного Го Соєди з Японії. Стаховський обіграв японця на старті кваліфікації Вімблдону на цьому тижні.

У парній сітці Стаховський виступить в парі з австрійцем Тристаном-Самуелем Вайссборном.

У першому колі суперниками українсько-австрійського дуету стануть Гвідо Андреоцці і Гільєрмо Дюран з Аргентини.

Челленджер в Порту відбудеться з 28 червня по 4 липня.

Нагадаємо, Стаховський не зміг пробитися в основну сітку Вімблдону.