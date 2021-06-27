 Легендарна тенісистка відмовилася від участі в Олімпійських іграх | Теніс | Champion.com.ua
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Легендарна тенісистка відмовилася від участі в Олімпійських іграх

Сьогодні 16:46 401 0
Легендарна тенісистка відмовилася від участі в Олімпійських іграх

Джерело - Чемпiон.

23-разова переможниця турнірів Grand Slam американка Серена Вільямс вирішила відмовитися від поїздки на прийдешні Олімпійські ігри в Токіо (Японія).

Про це сказала сама спортсменка.

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Серені поставили запитання з приводу її участі в пресконференції, присвяченій до старту Вімблдону.

"Мене немає в списку учасників. А якщо є, то не повинно бути", - наводить слова Вільямс журналіст The Guardian Тумайні Карайол в своєму Twitter.

39-річна Вільямс чотири рази брала золото Олімпійських ігор - один раз в одиночному розряді (Лондон-2012) і три рази в парі з сестрою Вінус.

Олімпіада в Токіо відбудеться з 23 липня по 8 серпня.

На Вімблдоні-2021 Серена посіяна під шостим номером і в першому колі зіграє з представницею Білорусі Олександрою Сасновіч.

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