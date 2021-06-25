Цуренко: Були думки завершити кар'єру, але я занадто люблю теніс

Українська тенісистка - про бажання грати у теніс

Джерело - Великий теніс України.

Українська тенісистка Леся Цуренко, яка вчора пробилася в основну сітку Вімблдону, дуже філософськи ставиться до тенісу, до життя і радіє кожній дрібниці.

Про це заявила сама спортсменка.