 Цуренко: Були думки завершити кар'єру, але я занадто люблю теніс | Теніс | Champion.com.ua
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Цуренко: Були думки завершити кар'єру, але я занадто люблю теніс

Вчора 23:40 218 0
Українська тенісистка - про бажання грати у теніс
Цуренко: Були думки завершити кар'єру, але я занадто люблю теніс
#Цуренко

Джерело - Великий теніс України.

Українська тенісистка Леся Цуренко, яка вчора пробилася в основну сітку Вімблдону, дуже філософськи ставиться до тенісу, до життя і радіє кожній дрібниці.

Про це заявила сама спортсменка.

"Думки про завершення кар’єри? Бували й такі моменти, але я занадто сильно люблю теніс. Я дуже позитивно ставлюся до життя, навіть такі труднощі не можуть збити мій настрій. Історія з ліктем почалася, напевно, в найкращий момент моєї кар'єри. Я реально ці два роки, скільки я з ним займаюся, в мене весь час відчуття, що я то ого-го, я можу грати, я просто чекаю, коли ми його повністю переможемо і я зможу спокійненько грати.

Ніяких інших фізичних проблем у мене немає. І я дуже класно себе почуваю, я багато тренуюся і отримую від тенісу істинне задоволення. А від турнірів тим більше. Ось вчора я сиділа і раділа, що я і давненько не грала три матчі поспіль, і ще три перемоги оформила, і лікоть дозволяє це робити. Я дуже філософськи ставлюся до тенісу, до життя і радію кожній дрібниці", - зазначила Цуренко.

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