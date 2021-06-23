Світоліна і Костюк програли парний матч на турнірі в Істборні

Джерело - Чемпіон.
Українські тенісистки Еліна Світоліна і Марта Костюк завершили боротьбу в парному розряді в рамках престижних трав'яних змаганнях категорії WTA 500 в Істборні.
На старті турніру українська пара програла чилійсько-американському тандему Алекса Гуарачі / Дезіре Кравчик, посіяному під третім номером.
Гуарачі і Кравчик в наступному раунді зіграють з українкою Людмилою Кіченок і японкою Макото Ніномією.
Viking International Eastbourne - WTA500
Істборн (Велика Британія)
Призовий фонд $565,530
Парний розряд
23 червня, перше коло
Алекса Гуарачі / Дезіре Кравчик - Еліна Світоліна / Марта Костюк 6:3, 6:4
Нагадаємо, Світоліна отримала четвертий номер посіву на Вімблдоні.