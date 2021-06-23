Бондаренко переграла Мінеллу у кваліфікації Вімблдону

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Катерина Бондаренко перемогла Менді Мінеллу у чвертьфіналі кваліфікації Вімблдону.
Українка перемогла у трьох сетах. Матч тривав 1 годину 30 хвилин.
Бондаренко виконала 1 ейс, зробила 8 подвійних помилок та використала 5 із 6 брейк-пойнтів.
Wimbledon - Grand Slam
Вімблдон (Велика Британія)
Призовий фонд £35,016,000
Кваліфікація
23 червня, 1/4 фіналу
Катерина Бондаренко (Україна) - Менді Мінелла (Люксембург) 6:2, 2:6, 6:1
Нагадаємо, Світоліна отримала четвертий номер посіву на Вімблдоні.