Стаховський здолав японця у кваліфікації Вімблдону

Джерело - Чемпіон.
Українець Сергій Стаховський переміг японця Го Соеду у чвертьфіналі кваліфікації Вімблдону.
Українець переміг у двох сетах. Матч тривав 1 годину 42 хвилини.
Стаховський виконав 9 ейсів, зробив 8 подвійних помилок та використав 3 із 6 брейк-пойнтів.
Wimbledon - Grand Slam
Вімблдон (Велика Британія)
Призовий фонд £35,016,000
Кваліфікація
22 червня, 1/4 фіналу
Сергій Стаховський (Україна) - Го Соеда (Японія) 6:3, 7:6 (13:11)
Раніше, Марченко переміг італійця у кваліфікації Вімблдону.