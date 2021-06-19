Стала відома суперниця Світоліної на турнірі в Істборні

Еліна Світоліна зіграє на турнірі у Великій Британії

Джерело - Чемпіон.

Перша "ракетка" України Еліна Світоліна отримала другий номер посіву на турнірі WTA 500 Viking International Eastbourne у Великій Британії.

У першому колі українка, яка посідає шосту сходинку світового рейтингу, зустрінеться з іспанкою Паулою Бадосой (33).

Для Еліни це буде четвертий виступ на змаганнях в Істборні. 2013 року вона програла на старті кваліфікації, а в 2015-го та 2019-го поступалася у другому колі.

Раніше, Костюк успішно стартувала у кваліфікації турніру в Істборні.