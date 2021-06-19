Українці стали чемпіонами парного турніру в Алмати

Джерело - Чемпiон.

У фіналі челленджера в Алмати український дует Віталій Сачко і Владислав Манафов здобув перемогу над третіми сіяними, парою Корентен Деноллі (Франція) / Адріан Менендес-Масейрас (Іспанія).

Для Віталія Сачка це другий титул на турнірах ATP Challenger Tour в парі поспіль, а Владислав Манафов став чемпіоном на челленджері вперше з 2018 року, коли він завоював свій дебютний парний трофей у Карші.

Beeline Business - ATP Challenger Tour

Парний турнір

Фінал

19 червня

Віталій Сачко / Владислав Манафов (Україна) – Корентен Деноллі / Адріан Менендес-Масейрас (Франція / Іспанія) – 6:1, 6:4