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На матчі US Open допустять 100% глядачів

Сьогодні 12:25 79 0
Змагання стартують 30-го серпня
На матчі US Open допустять 100% глядачів

Джерело - Чемпіон.

Асоціація тенісу США (USTA) допустить 100% глядачів на трибуни майбутнього US Open, який запланований на період з 30 серпня по 12 вересня 2021 року.

Про це повідомляє AP News.

Квитки на матчі і перепустки на територію турніру надійдуть у продаж в липні.

Рішення USTA було оголошене через кілька днів після оптимістичного виступу губернатора штату Нью-Йорк Ендрю Куомо, в якому повідомлялося, що велику частину залишків в штаті правил соціального дистанціювання пом'якшать, оскільки 70% дорослого населення Нью-Йорка отримали принаймні одну дозу вакцини від коронавірусу.

Відзначимо, що в минулому, 2020 році US Open пройшов повністю без глядачів через пандемію коронавірусу. У чоловіків чемпіоном турніру став австрієць Домінік Тім, у жінок найкращою була японка Наомі Осака.

Нагадаємо, Осака пропустить Вімблдон.

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