Визначилася перша суперниця Світоліної на турнірі у Берліні

Джерело - Чемпіон.
Стала відома перша суперниця української тенісистки Еліни Світоліної на трав'яному турнірі WTA 500 в Берліні.
За вихід до чвертьфіналу перша ракетка України зіграє проти росіянки Катерини Александрової, яка першому колі обіграла свою співвітчизницю Анну Калінську.
Раніше Світоліна виграла всі три матчі проти Александрової, два з яких відбулися в цьому сезоні на турнірах в Абу-Дабі та Маямі.
Bett1Open - WTA500
Берлін (Німеччина)
Призовий фонд $565,530
14 червня, перше коло
Катерина Александрова (Росія) - Анна Калінська (Росія) 6:3, 6:2
Нагадаємо, Марченко покинув турнір у Лондоні.