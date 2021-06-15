Визначилася перша суперниця Світоліної на турнірі у Берліні

Українка зіграє з Катериною Александровою

Джерело - Чемпіон.

Стала відома перша суперниця української тенісистки Еліни Світоліної на трав'яному турнірі WTA 500 в Берліні.

За вихід до чвертьфіналу перша ракетка України зіграє проти росіянки Катерини Александрової, яка першому колі обіграла свою співвітчизницю Анну Калінську.

Раніше Світоліна виграла всі три матчі проти Александрової, два з яких відбулися в цьому сезоні на турнірах в Абу-Дабі та Маямі.

Bett1Open - WTA500

Берлін (Німеччина)

Призовий фонд $565,530

14 червня, перше коло

Катерина Александрова (Росія) - Анна Калінська (Росія) 6:3, 6:2

Нагадаємо, Марченко покинув турнір у Лондоні.