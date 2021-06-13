Снігур упевнено стартувала на турнірі в Ноттінгемі

Джерело - Чемпiон.

Дар'я Снігур вийшла у фінал кваліфікації на турнірі ITF W100 + H у Великій Британії.

У першому колі кваліфікації українська тенісистка за 53 хвилини обіграла восьму сіяну росіянку Анастасію Гасанову - 6:2, 6:0. Снігур зробила п'ять брейків і не програла жодного гейму на своїй подачі.

Відзначимо, для представниці Росії це вже третя поразка поспіль від українок: в кінці травня вона програла Катаріні Завацькій у фіналі кваліфікації Ролан Гаррос, а тиждень тому поступилася Катерині Козловій в першому колі турніру WTA в Ноттінгемі.

Nottingham Trophy - ITF World Tennis Tour

Призовий фонд $100,000+H

трава, одиночний розояд

кваліфікація, 13 червня

Дар'я Снігур - Анастасія Гасанова 6:2, 6:0