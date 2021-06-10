Козлова програла у третьому колі турніру у Великій Британії

Джерело - Чемпіон.
Українка Катерина Козлова програла Джоанні Конті у третьому колі турніру Viking Open Nottingham - WTA250.
Матч тривав дві години 8 хвилин. За час Козлова чотири рази подала на виліт, припустилася чотирьох подвійних помилок та використала 2 з 8 брейк-пойнти.
Viking Open Nottingham - WTA250
Ноттінгем, Велика Британія
Призовий фонд $235,238
Третє коло, 10 червня
Джоанна Конта (Велика Британія) - Катерина Козлова (Україна) 6:2, 1:6, 6:3
Нагадаємо, Марченко програв у другому колі турніру у Великій Британії.