Козлова програла у третьому колі турніру у Великій Британії

Матч тривав дві години 8 хвилин

Джерело - Чемпіон.

Українка Катерина Козлова програла Джоанні Конті у третьому колі турніру Viking Open Nottingham - WTA250.

Матч тривав дві години 8 хвилин. За час Козлова чотири рази подала на виліт, припустилася чотирьох подвійних помилок та використала 2 з 8 брейк-пойнти.

Viking Open Nottingham - WTA250

Ноттінгем, Велика Британія

Призовий фонд $235,238

Третє коло, 10 червня

Джоанна Конта (Велика Британія) - Катерина Козлова (Україна) 6:2, 1:6, 6:3

Нагадаємо, Марченко програв у другому колі турніру у Великій Британії.