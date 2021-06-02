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Турніри Grand Slam відреагували на відмову Осаки від участі на Ролан Гаррос

Сьогодні 08:40 503 0
Тенісні структури мають намір працювати над поліпшенням психічного здоров'я гравців
Турніри Grand Slam відреагували на відмову Осаки від участі на Ролан Гаррос
#Осака

Джерело - btu.org.ua.

Турніри Grand Slam виступили зі спільною заявою щодо другої ракетки світу Наомі Осаки, як знялася з турніру в Парижі, зізнавшись, що бореться з проблемами, що стосуються психічного здоров'я.

"Від імені турнірів Grand Slam ми хочемо запропонувати Наомі Осаці нашу підтримку і допомогу будь-якими можливими способами, поки вона взяла перерву у виступах. Вона виняткова спортсменка, і ми з нетерпінням чекаємо її повернення, як тільки вона вважатиме це за потрібне.

Психічне здоров'я - це дуже складний фактор, який заслуговує найпильнішої уваги. Це одночасно і загальне, і особисте питання, бо, що впливає на одну людину, не обов'язково може впливати на іншого. Ми дякуємо Наомі за те, що вона своїми словами розповіла про тиск і тривогах, які вона відчуває, і розуміємо, що тенісисти можуть стикатися з винятковими труднощами.

Оскільки благополуччя гравців завжди було пріоритетом для турнірів Grand Slam, ми у співпраці з WTA, ATP і ITF намір сприяти зміцненню психічного здоров'я і благополуччя.

Ми продовжимо покращувати перебування гравців на наших турнірах, в тому числі в питаннях, які стосуються ЗМІ. Зміни повинні відбуватися в рамках фейр-плей і не залежати від статусу чи рейтингу. Спорт вимагає правил і норм, які гарантують, що жоден гравець не матиме несправедливої ​​переваги в порівнянні з іншим.

Ми маємо намір працювати разом з гравцями, турами, ЗМІ та тенісним спільнотою, щоб домогтися значних поліпшень. Ми як турніри Grand Slam прагнемо створити для гравців такі умови, в яких вони зможуть добиватися найвищих результатів в нашому виді спорту", - йдеться в повідомленні.

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