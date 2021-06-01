Костюк: Це сама усвідомлена перемога для мене

Українська тенісистка Марта Костюк оцінила перемогу над іспанкою Гарбаньє Мугурусою у першому колі Відкритого чемпіонату Франції.

Про це розповіла сам тенісистка.

"Мені сподобався мій рівень тенісу, навіть коли я програвала у другому сеті, я все одно продовжувала грати активно. Це сама усвідомлена перемога для мене, але я намагаюся не робити з неї якусь велику подію. Я впевнена, що в майбутньому, якщо у мене буде все в порядку зі здоров'ям, таких перемог буде багато.

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Я дуже задоволена своїм виступом, але робота ще не закінчена. Через два дні у мене буде наступний матч", - розповіла Костюк.